Publicado 27/11/2020 12:51

Rio - A morte de Diego Maradona, na última quarta-feira, causou comoção em todos os argentinos. Para o comentarista Mauro Cezar, a idolatria dos compatriotas com o craque é a maior já vista na história do futebol.

"In loco, assistindo ao jogo no estádio, há um lance que me lembro muito bem. Argentina x Uruguai, no Maracanã em 1989 (Copa América). Cobri esse jogo lá e vi o lance emblemático do Maradona do meio-campo chutando e a bola batendo no travessão. Eu estava entre os poucos que puderam ver ao vivo e pude aplaudir Maradona. Poder acompanhar aquilo no estádio ao vivo ali foi um privilégio e uma lembrança que sempre vou carrega entre tantas outras de um dos maiores ídolos, ou melhor, o maior ídolo, o mais reverenciado certamente da história do futebol", afirmou o jornalista no site "UOL".

Mauro ainda relembrou as espetaculares atuações de Maradona na Copa de 1990 com a camisa da Argentina.

"Maradona mostrou suas qualidades inconfundíveis, sua força, sue poder, sua incrível capacidade de superação coletivamente no futebol, como na Copa de 90, quando a Argentina eliminou o Brasil e chegou à final do Mundial. Ele fez o impossível, a torcida de Napoli, que o reverenciava e reverencia até hoje, ficou do lado do Maradona, da seleção argentina e não a favor da Itália", recordou.

"A Argentina chegou na final e perdeu para a Alemanha com um pênalti muito esquisito. Por muito pouco ele não conduziu um time limitado da Argentina ao título Mundial mais uma vez, ali foi demonstração de como um jogado extraordinário com ele, era capaz de fazer a história tomar um novo rumo", concluiu.