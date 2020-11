Por O Dia

Publicado 29/11/2020 15:33 | Atualizado 29/11/2020 15:36

Bahrein - A etapa do Bahrein da Fórmula 1, neste domingo, teve grandes sustos e mais uma vitória do inglês Lewis Hamilton. Logo após a largada, Romain Grosjean sofreu um acidente e o carro do piloto ficou em chamas, mas o francês saiu ileso. Após o retorno das atividades, o canadense Lance Stroll capotou com o carro, mas também não sofreu nenhum ferimento.No início da corrida, Grosjean tentou desviar dos demais carros, mas foi tocado por Daniil Kvyat, perdeu o controle do veículo e colidiu com uma mureta. O carro entrou entrou em chamas com o piloto dentro, mas o francês conseguiu sair após 30 segundos de tensão. A corrida foi paralisada por mais de 1h20. Logo depois, Kvyat também tocou em Stroll, que capotou.Após os sustos, a corrida foi reiniciada e Lewis Hamilton venceu com facilidade, conquistando a 95ª vitória na Fórmula 1. Verstappen, da RBR, ficou em segundo lugar, e Alexander Albon fechou o pódio. Lando Norris (McLaren), Carlos Sainz Jr. (McLaren), Pierre Gasly (AlphaTauri), Daniel Ricciardo (Renault), Valtteri Bottas (Mercedes), Esteban Ocon (Renault) e Charles Leclerc (Ferrari) fecharam a zona de pontuação.