Jorge Jesus DIVULGAÇÃO / BENFICA

Por O Dia

A morte de Maradona ainda é assunto no futebol. Jorge Jesus, ex-treinador do Flamengo e atualmente no Benfica, falou sobre o ex-craque argentino e fez uma comparação com Messi, eleito melhor do mundo em seis oportunidades.

"O maior, na minha opinião, o maior jogador de futebol da história do mundo. Ele e Pelé. Pelé ainda está lá, está vivo. Maradona, não só aquilo que era como gênio, como jogador, tecnicamente. Mas a forma como ele demonstrava. Para mim essa é a diferença do Maradona. É um jogador do topo do mundo, mas tinha paixão pelo esporte. Nasceu para ser jogador do futebol. Nasceu com tudo, com talento. Não é um produto trabalhado. Depois, todo sentimento que ele tinha com a bola, com o jogo. Eu penso que hoje os dois grandes jogadores do mundo, o Ronaldo e o Messi, o Ronaldo tem um pouquinho disso. Messi não tem nada. Não tem nada que eu digo de paixão. São os dois grandes jogadores do mundo".

Publicidade

Em seguida, Jorge Jesus pediu a palavra e justificou a declaração anterior.

"Para não me entenderem mal. Não estou a dizer que o jogador, o Messi, não tem paixão"