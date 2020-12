Matheus Monteiro Divulgação

Por O Dia

Publicado 01/12/2020 08:58 | Atualizado 01/12/2020 16:38

Rio - O atacante Matheus Monteiro, de 20 anos, que faz parte das categorias de base do Internacional teve um vídeo viralizado em que ele aparece contando que dopou uma mulher em uma festa. O registro foi postado por Luís Vinicíus, que também faz parte da equipe sub-20 do Colorado.

Matheus Monteiro, jogador da base do Internacional, assumindo que drogou uma garota. Espero que isso não passe impune! Basta de seres humanos imundos. pic.twitter.com/Mrm1khv1Jj — SÉRIE A (@SerieAdoBrasil) December 1, 2020

Publicidade

No vídeo, Matheus conta que colocou uma "bala", apelido dado ao ecstasy, droga sintética que aumenta as sensações de euforia, no copo de uma mulher. "Eu coloquei uma bala no copo dela, e ela ficou daquele jeito. Nem se ligou na cena, ela bebendo aqui, eu peguei o copo dela, quebrei um pedacinho e larguei ali. Ela ficou mal. E eu entrei para o quarto, ela de lá [vídeo é cortado]".

Publicidade

Além disso, o atacante sugeriu ter estuprado a mulher. O jovem fez parte do elenco do Internacional campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior no início do ano. Durante o torneio, ele marcou três gols. Em julho, Matheus chegou a completar treinamentos no principal, mas não permaneceu no grupo.

A atitude do jogador gerou repercussão nas redes sociais. Torcedores do Internacional ou de outros clubes cobram um posicionamento do clube gaúcho em relação a atitude do atleta, de 20 anos. Além de pedirem a prisão de Matheus.

Publicidade

Alô @SCInternacional eu como torcedora e mulher exijo a rescisão de contrato do Matheus Monteiro com o clube. Atitudes como essas não pode ser aceitas no clube do povo. — f... (@fefalamb) December 1, 2020