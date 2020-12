Marco Antônio Rodrigues, o Bodão Reprodução

Por O Dia

Publicado 01/12/2020 16:24

Rio - Após 41 anos, o jornalista Marco Antônio Rodrigues deixou a Globo nesta terça-feira. Bodão, como era popularmente conhecido, era comentarista fixo do programa "Bem, Amigos!", ao lado de Galvão Bueno, e também coordenador de afiliadas da emissora.

Publicidade

Bodão costumava gerar polêmicas em suas participações no programa do SporTV. Ele acumulou discussões com técnicos e jogadores, entre eles Mano Menezes, Vanderlei Luxemburgo e o atacante Dagoberto.

Conhecido por suas opiniões fortes, Bodão é um dos principais críticos do trabalho de Tite.

Publicidade

"Está na hora de discutir o trabalho do Tite, sim. Não é pecado. Como resultado, ele tem apresentado o que outros já mostraram, mas como ideia de jogo ele acrescentou muito pouco à seleção brasileira", declarou Bodão no fim do ano passado.