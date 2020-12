Shakhtar Donetsk derrotou o Real Madrid AFP

Por O Dia

Publicado 01/12/2020 16:49

Ucrânia - A situação do Real Madrid na Liga dos Campeões é delicada. A equipe espanhola perdeu por 2 a 0 para o Shakhtar Donetsk, na Ucrânia, nesta terça-feira e terá que buscar a classificação para as oitavas de final da competição na última rodada da sua chave, contra o Borussia Mönchengladbach no próximo dia 9.

A vitória dos ucranianos começou a ser construída já no segundo tempo. Aos 11 minutos, o ex-jogador do Corinthians, Dentinho abriu o marcador. Aos 37 minutos, Solomon deu números finais ao duelo. Os dois gols saíram em jogadas de contra-ataque.

Com o resultado, o Shakhtar Donetsk chegou aos sete pontos e assumiu a segunda colocação no Grupo B. Já o Real Madrid, que tem a mesma pontuação, está na terceira colocação. Além do líder

Borussia Mönchengladbach, a chave também conta com a Inter de Milão, que está na lanterna.

As duas vitória que o Shakhtar Donetsk conseguiu na competição foram justamente diante do Real Madrid. A equipe ucraniana levou duas goleadas do Borussia Mönchengladbach e empatou com a Inter de Milão em casa. Já os espanhóis venceram os italianos em duas vezes e conseguiram um ponto contra os alemães fora de casa.

