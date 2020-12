Por

Publicado 02/12/2020

Ainda em busca de respostas sobre a morte do ex-jogador Maradona, vítima de uma parada cardiorrespiratória na semana passada, as autoridades argentinas recolheram ontem um farto material do corpo do ídolo. Além de sangue, urina e mucosa, o coração também foi extraído, uma vez que apresentava peso duas vezes mais do que o normal, segundo o site Data Clave. A investigação procura indícios de drogas e álcool.