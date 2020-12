Carro de Grosjean perde o controle, bate contra a mureta, e pega fogo Reprodução

O piloto de fórmula 1, Roman Grosjean, teve uma tarde de filme ao conseguir sair vivo de um acidente no GP do Bahrein. Em entrevista a uma TV francesa, o franco-suíço falou sobre o tempo em que ficou no meio das chamas geradas pela explosão do carro.

"Eu fiquei 28 segundos nas chamas e pareceu muito mais tempo, já que tentei sair do carro três vezes. Depois desse acidente, fico feliz por estar vivo”, afirmou o piloto da Hass.

Na tarde desta terça-feira, Grosjean mudou a foto do perfil em rede social, inspirado no Homem de Aço dos quadrinhos. Na caricatura, o piloto aparece usando a armadura do Super-Homem por de baixo do uniforme antichamas da Hass.