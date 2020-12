Carlos Eduardo não conseguiu fazer a diferença no desfigurado Furacão, que teve 11 desfalques na derrota para o River Fábio Wosniak/Athletico

Por O Dia

Publicado 01/12/2020 22:02

Bueno Aires - Com 15 desfalques, a maioria diagnosticada com o novo coronavírus, o Athletico-PR foi valente e, enquanto teve fôlego, mostrou que não foi passear na capital argentina, mas não resistiu o River Plate, em Avellaneda, e se despediu da Libertadores nesta quarta-feira com a derrota por 1 a 0. Após o empate por 1 a 1, na Arena da Baixada, De la Cruz, de pênalti, garantiu a vitória no jogo de volta. Classificado, os 'Millonarios' aguardam o vencedor do duelo entre o Del Valle, do Equador, e Nacional, do Uruguai.

Com a vantagem do empate sem gols a seu favor, o River Plate teve o domínio das ações em casa. Com 15 desfalques, o técnico Paulo Autuori não pôde relacionar nem sequer um goleiro reserva para Bento, que fez a estreia como profissional na derrota para o Palmeiras, no sábado, pelo Brasileiro. Exigido, goleiro, de 21 anos, correspondeu no lugar do selecionável Santos.

Ofensivamente, o Furacão pouco deu trabalho a Franco Armani. Enquanto isso, Bento travava um embate com De La Cruz, Borré e Carrascal. No entanto, não teve chances de defesa na cobrança de De la Cruz, após pênalti de Ravanelli em Borré.

No segundo tempo, o condicionamento físico e entrosamento pesaram contra o Athletico. Pouco incisivo no ataque, abriu espaços e começou a ser pressionado, mas evitou um prejuízo maior e se despediu na Libertadores de cabeça erguida.