Cartolouco Reprodução/Twitter

Por O Dia

Publicado 04/12/2020 14:21 | Atualizado 04/12/2020 14:33

Rio - O jornalista Lucas Strabko, o Cartolouco, contou um caso inusitado que aconteceu nos tempos em que trabalhava na Rede Globo. Em entrevista a Alê Oliveira, no canal "De Sola", ele revelou que fez uma suruba com um jogador de futebol quando foi a Minas Gerais gravar uma matéria para o "Esporte Espetacular".

Publicidade

“Eu já fiz suruba com jogador, já. Não vou falar o nome porque maluco é casado, mas já fiz. Fui gravar uma matéria para o ‘Esporte Espetacular’, era uma matéria em Minas. A gente era amigo, aí fui gravar no CT e falei: ‘Estou indo até aí’. A gente já tinha uma amizade. Ele falou: ‘beleza, depois te chamo’. Ele não falou mais nada e fui almoçar. Aí ele foi me buscar no hotel”, disse.

“Ele chegou com uma Porsche branca, eu não sabia nem onde sentar. Eu falei ‘caraca’… pô, não estou acostumado. Fomos para a casa dele. Estava ele e mais dois amigos. Eles estavam resenhando e bebendo. Aí eles falaram: ‘pô, estamos na agonia, estamos na agonia’, e chamaram quatro amigas. Chegaram as quatro mulheres. Aí foi uma loucura. O cara transando do meu lado! E o cara é gente boa demais, é um dos caras que eu mais admiro no futebol”, revelou.

Publicidade

“É, não é à toa que foi rebaixado…”, brincou Alê Oliveira, dando a entender que se tratava de um jogador do Cruzeiro. O ex-Fazenda chamou Alê de "filho da p...", dando a entender que ele estava certo.