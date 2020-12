Jornalista Abel Neto critica desempenho do Flamengo em partida contra Atlético-PR Reprodução

Por O Dia

Publicado 06/12/2020 11:25

Rio - Um dos acontecimentos que marcaram a semana do mundo do esporte brasileiro foi a grande lista de demissão feita pela Disney, dona dos canais ESPN e FOX. Na quinta-feira, a Disney definiu mais nomes que continuarão nas emissoras e outros nomes que deixarão elas.

Publicidade

Entre os nomes que permanecerão, está o de Abel Neto, que é contratado do Fox Sports desde 2018, teve sua continuidade encaminhada em reunião com a direção esportiva da Disney nesta semana.



Segundo informações do "Uol Esporte", Abel e a Disney se reuniram nesta semana para conversar sobre a situação. O ex-Globo tem um trabalho bem avaliado internamente. No entanto, como ainda tem contrato, os trâmites legais só acontecerão quando o vencimento do documento, em maio de 2021, se aproximar.

Publicidade

Além dele, Rodrigo Bueno, Mariana Spinelli, Rafael Marques, Guilherme Giovanonni, Carlos Simon e Zinho assinarão novos vínculos.

Veja também quem saiu:

Publicidade

Fernando Caetano; Bruna Carvalho; Álvaro Loureiro; Flávio Winick; Flávio Amendola; André Cavalcante; Diego Bertozzi; Edmundo; Jackson Pinheiro; Rodrigo Cascino; Gudryan Neufert e José Eduardo Savóia.