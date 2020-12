LeBron James foi um dos jogadores que apoiaram os protestos AFP

Por O Dia

Publicado 06/12/2020 12:09

Rio - A Band está em negociações avançadas com a NBA para a renovação da transmissão da maior liga de basquete do mundo, segundo informações do "Uol Esporte". O último contrato foi finalizado com o título do Lakers, na bolha feita na Disney. A intenção da emissora paulista é aumentar o pacote de jogos, e incluir partidas do playoffs de conferência, algo que não foi adquirido na temporada que se passou.

Publicidade

Ainda de acordo com o Uol, as conversas estão animadas, visto que além de ter uma grande procura comercial, o que é muito importante em tempos atuais, a NBA rendeu números interessantes de audiência e repercussão para a Band.



Desta forma, é por isso que a Band deseja aumentar o número de jogos no seu canal, além de reforçar o esporte dentro da emissora. A NBA seria a manutenção do esporte, visto que o canal perdeu os direitos de transmissão do NBB, ano passado.