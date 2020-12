Pietro Fittipaldi com a Haas Divulgação Haas F1 Team

Rio - Protagonista de um dos acidentes mais impressionantes dos últimos tempos na Fórmula 1, no GP do Bahrein, o piloto Romain Grosjean anunciou que não irá correr no GP de Abu Dhabi, marcado para o próximo domingo. Com isso, a Haas decidiu manter o piloto brasileiro Pietro Fittipaldi no grid.

"É com grande tristeza que não estarei apto para fazer minha última corrida em Abu Dhabi e estar com o time lá. Nós tentamos bastante juntamente com o médico para recuperar e cuidar da minha mão, mas o risco de correr é muito grande para a recuperação e minha saúde. Então, foi tomada a decisão de que não vou para a corrida. É uma das decisões mais difíceis da minha vida, mas obviamente é a mais inteligente. Vou sentir falta da equipe, mas estarei torcendo por eles como sempre", disse Grosjean ao canal oficial da Fórmula 1.

Grosjean tentou se esforçar para estar presente na corrida de Abu Dhabi. Ele não renovou seu contrato com a Haas para 2021 e pretendia fazer sua corrida de despedida da Fórmula 1. A Mercedes, no entanto, sinalizou ao francês que ele poderá realizar um teste privado para se despedir da categoria.

