Publicado 06/12/2020 15:37

Após marcar seu primeiro gol na temporada, o meio-campista Paul Pogba lembrou do período em que estava contaminado com a Covid-19. O francês revelou que não conseguir ter vontade para realizar atividades básicas e de rotina de um jogador de futebol profissional. O camisa seis contraiu a doença em agosto.

"Não era eu. Me sentia estranho, me esgotava muito rápido e estava sem fôlego. Não podia correr, eu tentava, mas não conseguia. Levei muito tempo para estar em forma competitiva. Estou encontrando meu ritmo, Me sinto muito melhor, sinto que consigo controlar o jogo, manter a bola."Pogba foi decisivo na vitória do Manchester United sobre o West Ham por 3 a 1 no último sábado ao marcar o gol de empate dos Diabos Vermelhos no confronto. O francês já havia marcado um tento em partida contra o Brighton pela Copa da Liga Inglesa e tem duas assistências na Liga dos Campeões.