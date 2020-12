Carol Meligeni com o troféu de vice-campeã Divulgação

Cairo - A tenista brasileira Carol Meligeni foi vice-campeã no torneio do Cairo, no Egito. Na final, a sobrinha de Fernando Meligeni, um dos maiores nomes da modalidade no país, foi derrotada deste domingo pela russa Erika Andreeva por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3. Mesmo sem o título, a paulista conseguiu uma boa pontuação no ranking mundial da WTA.

"Foi uma semana positiva, consegui jogar mais jogos, somar mais pontos no ranking, passei por algumas adversidades. O saldo é positivo. Minha adversária jogou com inteligência e não consegui ser competitiva. Talvez não tenha me recuperado o suficiente, mas o mérito foi todo dela", disse Carol, número 224 na WTA.

A tenista volta às quadras ainda no Cairo nesta quarta-feira, para sua terceira competição no Egito.No entanto, só conhecerá sua adversária entre segunda e terça. "Agora é descansar e dar o melhor possível na última semana do ano", destacou a tenista do ADK Tennis, do Itamirim Clube de Campo.