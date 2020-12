Debaixo de chuva, o São Paulo, apesar da vitória magra, confirmou a vitória no Morumbi Rubens Chiri/São Paulo

São Paulo - A estrela de Luciano voltou a brilhar neste domingo na vitória do São Paulo sobre o Sport, por 1 a 0. Invicto no Morumbi, o Tricolor manteve a liderança no Campeonato Brasileiro, agora com 47 pontos, e administra a vantagem de quatro pontos para o Atlético-MG, vice-líder, com 43, e Flamengo, terceiro, com 42. Na luta contra o rebaixamento, os pernambucanos se complicaram e seguem à beira do Z-4, no 16º lugar, com 25 pontos, um a mais do que o Vasco.

A delicada situação na competição não foi combustível suficiente para a equipe pernambucana ameaçar a soberania do São Paulo na tabela e no Morumbi. Thiago Volpi teve pouco trabalho diante de um retrancado Sport, montado no 5-4-1, com três zagueiros e três volantes, pelo técnico Jair Ventura.



O gol de Luciano, fruto de uma jogada ensaiada com Daniel Alves, após cobrança de escanteio, desmontou a retranca, aos 13 minutos. Mérito para o técnico Fernando Diniz, idealizador da jogada. Em vantagem, o São Paulo diminuiu o ritmo e freou a expectativa de uma goleada em casa.

A mexida de Jair Ventura na volta do intervalo melhorou a saída de bola. Com Jonatan Gómez e Thiago Neves, o Sport cresceu, mas não criou chances claras. A chuva no segundo tempo não contribuiu para a velocidade do jogo. Ainda assim, os donos da casa tiveram a chance de ampliar a vantagem no fim com Reinaldo e Luan.