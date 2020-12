Jogador é preso com 50 pacotes de drogas Reprodução

Por O Dia

Publicado 07/12/2020 10:17

Rio - O jogador de Rúgbi, Lewis Szewczyk, foi preso no último domingo, na Inglaterra, após ser encontrado em flagrante por policiais, tentando engolir 50 pacotes de crack, cocaína e heroína. As informações são do jornal Daily Mail.

Publicidade

O momento no qual Lewis era perseguido pelos agentes, por cima de casas e jardins, foi visto por testemunhas. Durante a detenção, o atleta tentou engolir os pacotes, mas foi aconselhado pelos policiais a não faze-lo.



Na delegacia, Lewis ainda confessou dois crimes: porte de drogas com intenção de fornecimento, além de posse de propriedade criminosa.

Publicidade

Lewis virou alvo da polícia após notarem uma aglomeração de usuários de drogas conhecidos da região rondando por uma área residencial.