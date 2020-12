Mbappé balançou três vezes a rede na goleada do Paris Saint-Germain Kenzo TRIBOUILLARD / AFP

Por O Dia

Rio - O momento de Kylian Mbappé no PSG não é bom. O pai do jogador, Wilfried Mbappé, defendeu o filho após diversas críticas pelo seu desempenho na temporada. Além disso, ele também falou a respeito de um possível interesse do Real Madrid no francês.

"Seu desempenho não está tão bom, mas não é [tão ruim] como as pessoas querem que acreditemos. Se temos que nos preocupar com jogadores da estatura de Kylian, vamos ter que nos preocupar com muitos jogadores ", disse Wilfried ao jornal francês "Téléfoot".



Sobre a possibilidade do jovem ir jogar no Real Madrid, o pai de Mbappé minimizou qualquer tipo de transferência sendo ventilada sobre o seu filho.



"Se me preocupa? Nem um pouco. Por que teríamos que nos incomodar com tudo o que dizem? Ele não pode atrapalhar, ele joga em um grande time e está rodeado de grandes jogadores. Isso permite que ele se aproxime de seus sonhos e ambições ", finalizou.