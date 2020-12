Renata Silveira vira a primeira narradora na Globo Reprodução

Por O Dia

Publicado 07/12/2020 16:12

Rio - O Grupo Globo integrou pela primeira vez na sua história uma mulher no grupo de narradores. Renata Silveira foi contratada para integrar o departamento de Esportes e se tonou a primeira mulher a comandar as transmissões esportivas nos canais.

"O espaço para as mulheres vem crescendo bastante. Isso depende de oportunidades, porque a gente tem muitas mulheres capacitadas para estarem ali, mas às vezes não tem a oportunidade. Os veículos, não só a Globo, estão abrindo os olhos para as mulheres", disse Renata.



Sua carreira com narração começou em 2014, quando venceu um concurso da Rádio Globo. O prêmio foi narrar os jogos Uruguai x Costa Rica e Croácia x México, pela Copa do Mundo.

"Antes tinha a questão do preconceito, de que o futebol era um lugar exclusivo para homens, não só na televisão, mas também nos estádios. Isso a gente está quebrando aos poucos, mostrando que somos capazes através do nosso trabalho e do esforço de falar sobre futebol, comentar e narrar", acrescentou a narradora, que passará por período de adaptação e ainda não tem data de estreia.