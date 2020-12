Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 10/12/2020 12:58

Rio - A morte de Paolo Rossi na noite de quarta-feira rendeu uma série de homenagens nesta quinta. Ícones do futebol, clubes e a seleção italiana, pela qual o jogador fez história na conquista da Copa do Mundo de 1982, deram adeus ao ídolo e prestaram seus tributos. Ele morreu aos 64 anos, vítima de um câncer no pulmão descoberto há pouco tempo.



A seleção italiana publicou em suas redes sociais um vídeo com o gol de cabeça marcado por Rossi na final do Mundial de 1982. Na ocasião, a "Azzurra" venceu a Alemanha Ocidental por 3 a 1 e ficou com o título, o seu então tricampeonato. Além disso, também postou uma foto do ídolo comemorando. "Adeus, Pablito. Herói azzurro", escreveu.

Naquela Copa, o atacante foi algoz do Brasil ao marcar três vezes no triunfo por 3 a 2. A seleção brasileira era comandada por Telê Santana e tinha diversos craques como Zico, Falcão, Júnior e Sócrates. Mas foi a Itália que terminou com o título, muito graças ao talento de Rossi. Ele terminou o torneio como artilheiro e é até hoje o maior goleador da história da Itália em Copas com nove gols, ao lado de Roberto Baggio e Cristian Vieri.No futebol italiano, Paolo Rossi defendeu Juventus, Vicenza, Perugia, Milan e Verona. Foi na equipe de Turim onde ele teve mais sucesso. Conquistou a então Copa dos Campeões da Uefa, a Recopa Europeia, a Supercopa Europeia, a Copa da Itália e duas vezes o Campeonato Italiano. O clube alvinegro fez a sua homenagem ao atleta e publicou um relato em seu site oficial no qual recorda as façanhas do craque."Se vocês olharem em seus quartos, provavelmente encontrarão um pôster daquela incrível Juve. Aquela Juve que, com ele para fazer os gols mais importantes, de 1981 a 1985, ganhou literalmente tudo. Na Juve, Paolo renasceu, deixando as dificuldades para trás e se tornando aquele a Itália festejaria naquele verão de 1982", disse trecho do texto."Se você encontrou aquele pôster daquela magnífica Juve, abra-o e cumprimente de maneira especial aquele menino com o nove nos ombros. Porque poucos nascem como ele", completou a Juventus.O Milan também prestou seu tributo a Rossi, que defendeu o time depois de sair da Juventus, na temporada 1985/1986. "Admiramos você com a camisa 'azzurra', te abraçamos com a camisa 'rossonera'. Nossa lembrança para sempre ao lado de seu doce sorriso. Adeus, Pablito!", escreveu o clube nas redes sociais. O pequeno texto foi acompanhado de uma imagem do italiano sorrindo em comemoração de um gol.Personalidades do futebol também lamentaram a morte de um dos grandes jogadores da história. Um deles foi Zico, um dos destaques da seleção brasileira na Copa de 1982 e que esteve em campo na famosa "Tragédia do Sarriá". "Descanse em paz, Bambino D'oro e grande amigo", disse Zico, que postou uma montagem com várias fotos ao lado do italiano.O ídolo polonês Boniek escreveu um texto curto, mas emocionado, com a morte do antigo parceiro de ataque nos tempos de glória da Juventus. "Eu admito... eu choro. Você fazia parte do grupo de 'Amigos Verdadeiros'... com você eu não só ganhei... mas também vivi". Os dois jogaram juntos de 1982 a 1985 na Juve e formaram uma dupla de sucesso, com vários títulos.O velório de Rossi será na manhã deste sábado, na Catedral de Vicenza, na Itália. O corpo do atleta está no hospital Le Scotte, em Siena, onde foi hospitalizado após o agravamento do câncer no pulmão. Apenas parentes e amigos estão por lá. Nesta sexta ele deve ser levado para Vicenza.