Rio - Nesta segunda-feira, o atacante Marinho foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e levou um jogo de suspensão por conta da forte reclamação após a eliminação do Santos na Copa do Brasil. Com isso, o camisa 11 pode desfalcar o Peixe contra o Vasco, no próximo domingo, às 16h, em São Januário, pela 26ª rodada do Brasileirão.

Marinho foi denunciado no artigo 243-F do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD): "ofender alguém em sua honra, por fato relacionado diretamente ao desporto". O jogador se revoltou e partiu para cima da arbitragem após a derrota por 1 a 0 para o Ceará, que resultou na eliminação do Santos na Copa do Brasil, em novembro.



Como o Santos foi eliminado da Copa do Brasil, Marinho terá de cumprir o gancho no Campeonato Brasileiro. A decisão cabe recurso, e o Peixe pode tentar o efeito suspensivo.

Na súmula do jogo, o árbitro Leandro Vuaden relatou as reclamações de Marinho após o apito final. O jogador teve de ser contido pelos companheiros e pelo preparador físico Omar Feitosa para não chegar perto do árbitro. Marinho acabou expulso após a confusão.



"Expulsei com o cartão vermelho direto o atleta de número 11, da equipe Santos F.C, senhor Mario Sergio Santos Costa, por após o termino do jogo vir em minha direção proferindo as seguintes palavras: "Você é muito fraco, vai tomar no c..., aqui é Santos". Informo que o mesmo teve que ser contigo por integrantes da comissão técnica, pois tentava se aproximar da arbitragem", relatou o árbitro.