Philippe Coutinho AFP

Por O Dia

Publicado 18/12/2020 14:40 | Atualizado 18/12/2020 14:48

Rio - A fase de Philippe Coutinho no Barcelona não é a das melhores. Segundo o jornal catalão "Ara", o presidente interino do clube Carles Tusquets quer a venda do jogador brasileiro até o fim do seu mandato, que ocorre no dia 24 de janeiro.

O motivo alegado para a venda de Coutinho é a situação financeira do clube que não é boa. O mandatário já deu a ordem para Ramon Planes, diretor esportivo do clube, executar a transferência. No entanto, como interino ele não teu poder para tomar essa decisão.



Além disso, o Barcelona vem sofrendo com desfalques ao longo da temporada e Philippe Coutinho seria uma peça fundamental para a equipe comandada pelo holandês Ronald Koeman, que ficou impressionado com o meia no início da temporada.

Em contrapartida, a venda do meia auxiliaria o clube nas contratações de Eric García, zagueiro do Manchester City, e Memphis Depay, atacante do Lyon. A liga espanhola só permitiria o Barça fazer trazer novos reforços se caso venda outro por um valor quatro vezes maior do que quem chegar.