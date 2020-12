Neymar AFP

Rio - Neymar se incomodou com o fato de nenhum jogador do Paris Saint-Germain, vice-campeão da Liga dos Campeões, estar presente no time do ano, montado pela Fifa no prêmio The Best. Nas redes sociais, ele ironizou a escalação da equipe.

Neymar ironiza PSG fora de seleção da Fifa Reprodução "PSG jogou outro esporte", escreveu no comentário de uma publicação do perfil "FUTMAIS", no Instagram.

Neymar já havia ironizado o prêmio na última quinta-feira, quando postou que estava jogando "CS" em uma live no momento da cerimônia. Ele ficou de fora da disputa final pela bola de ouro. Lewandovski levou a melhor sobre Messi e Cristiano Ronaldo.