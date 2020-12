Gustavo Ferrareis de saída do Atlético-GO Divulgação Atlético-GO

Por Venê Casagrande

Publicado 18/12/2020 14:02 | Atualizado 18/12/2020 14:03

O atacante Gustavo Ferrareis, que pertence ao Internacional e está emprestado ao Atlético-GO, recebeu proposta do Puebla, do México, aceitou e está perto de se transferir. Segundo apurou a reportagem, a oferta dos mexicanos é de dois anos de contrato com o jogador recebendo um pouco mais de US$ 1 milhão, cerca de R$ 5,1 milhões, durante esse período.

O Internacional, dono dos direitos econômicos de Gustavo Ferrareis, não receberá nenhuma compensação financeira, mas, em contrapartida, manterá 30% dos direitos para uma futura venda no Puebla. O Atlético-GO, clube que tinha contrato de empréstimo com o atacante, já foi comunicado e liberará o atleta.

Em 2020, Gustavo Ferrareis disputou 37 partidas com a camisa do Atlético-GO e marcou quatro gols. Além do Dragão, o atacante passou por Bahia, Figueirense, Botafogo e Avaí, sempre emprestado pelo Internacional.