José Aldo vai enfrentar Marlon Vera neste sábado, na última luta da temporada 2020 do UFC Jeff Bottari/Zuffa LLC

Por Jessyca Damaso

Publicado 18/12/2020 15:17 | Atualizado 18/12/2020 15:18

Rio - José Aldo está pronto para enfrentar o equatoriano Marlon Vera, neste sábado, em Las Vegas, no último evento do UFC em 2020. Com três derrotas seguidas, a pior sequência de sua carreira, o Campeão do Povo esbanja confiança e determinação para espantar de vez a má fase em que vive dentro da organização.

"A cabeça está ótima, encaro como mais uma luta. Não é a primeira vez que faço isso, então é tudo normal. Todo mundo pergunta da minha expectativa, como imagino essa luta e eu sempre falo que me imagino vencendo. Hoje em dia só penso nisso. Em chegar lá e fazer o que treinei", disse o ex-campeão dos penas, atual sétimo do ranking do peso galo, em entrevista exclusiva ao DIA.



O manauara, de 34 anos, estreou na divisão em dezembro de 2019, quando foi derrotado pelo também brasileiro Marlon Moraes, por decisão dividida dos juízes. Em julho, na Ilha da Luta, Aldo subiu no octógono para medir forças com o russo Petr Yan pelo cinturão vago dos galos, mas foi nocauteado no quinto round.

Apesar dos reveses, José Aldo afirma que ainda não é a hora de pensar em voltar para a categoria dos penas, onde reinou absoluto por quatro anos, até esbarrar em Conor McGregor, num nocaute fulminante com apenas 13 segundos de luta.

"Hoje eu estou muito adaptado ao peso galo. Acho que primeiro a gente tem que voltar a vencer e depois a gente pensa nisso. Sobre a minha carreira, eu ainda tenho muita coisa para fazer. Não tem como imaginar qualquer outra coisa hoje do que vencer. Só vou atrás disso. Não importa em qual momento eu esteja da carreira. Mas sempre falo isso. Quando eu decidir parar, quero poder olhar para trás e ver tudo o que fiz: recordes, histórias. Para isso, preciso vencer".

UFC Thompson x Neal

19 de dezembro de 2020, em Las Vegas (EUA)

CARD PRINCIPAL (21h, horário de Brasília):

Peso meio-médio: Stephen Thompson x Geoff Neal

Peso galo: José Aldo x Marlon Vera

Peso meio-médio: Michel Pereira x Khaos Williams

Peso galo: Marlon Moraes x Rob Font

Peso pesado: Marcin Tybura x Greg Hardy

Peso mosca: Gillian Robertson x Taila Santos

Peso meio-médio: Anthony Pettis x Alex Morono

CARD PRELIMINAR (18h, horário de Brasília):

Peso galo: Sijara Eubanks x Pannie Kianzad

Peso médio: Karl Roberson x Dalcha Lungiambula

Peso casado (até 88,5kg): Deron Winn x Antônio Arroyo

Peso galo: Aiemann Zahabi x Drako Rodriguez

Peso médio: Tafon Nchukwi x Jamie Pickett

Peso mosca: Jimmy Flick x Cody Durden

Peso leve: Rick Glenn x Carlton Minus