Matheus Nascimento e Sousa festejam o título com a Seleção Sub-20 Twitter/Botafogo

Por MH

Publicado 18/12/2020 18:29

O zagueiro Sousa e o atacante Matheus Nascimento, do Botafogo, assim como o lateral-esquerdo Riquelme e o volante Bruno Gomes, do Vasco, festejaram muito a conquista do Torneio Internacional disputado na Granja Comary, em Teresópolis, pela Seleção Brasileira Sub-20. Os garotos são grandes apostas das bases dos dois clubes para o futuro.

O Brasil venceu a Bolívia (2 a 0) e o Peru (6 a 0). Nesta sexta-feira, o time comandado por André Jardine se sagrou campeão depois de empatar em 1 a 1 com o Chile. A competição serve como preparação para o Sul-Americano da categoria.