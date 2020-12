Após empate contra o Botafogo, Marinho fica no campo e chora no gramado Ivan Storti/Santos FC

Por MH

Publicado 18/12/2020 18:50

Destaque do Santos na temporada com 21 gols, o atacante Marinho está fora da partida contra o Vasco, neste próximo domingo, em São Januário, em partida adiada da terceira rodada do turno do Brasileirão. A diretoria do Peixe chegou a cogitar pedir um efeito suspensivo para o jogador, que está suspenso pelo STJD. No entanto, em função do desgaste muscular por causa da pesada sequência de partidas, o clube preferiu priorizar a recuperação do atleta.

Além dele, o técnico Cuca também não contará com Luan Peres, outro titular absoluto, mais um punido pelo STJD. Em contrapartida, terá o retorno de Diego Pituca, de volta após cumprir a automática.