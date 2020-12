Mário Kempes Reprodução

Por Lance

Publicado 18/12/2020 20:01

Rio - O convidado do Resenha ESPN desta semana é o craque Mario Kempes. O ex-atacante do Valência e protagonista do primeiro título mundial da Argentina, revelou no programa que o confronto com o Brasil na Copa do Mundo de 1978 foi a partida mais feia que já viu na vida. Apresentado por André Plihal, com participações de Alex, Djalminha e Silas, o Resenha ESPN inédito com Mario Kempes será atração do canal ESPN Brasil nesta sexta-feira, às 22h.