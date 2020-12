Marinho segura o prêmio de melhor jogador do mês no Brasileirão Reprodução/Twitter Brasileirão

Por MH

Publicado 18/12/2020 20:09 | Atualizado 18/12/2020 20:10

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) trocou a suspensão de uma do atacante Marinho para uma multa no valor de R$ 7,5 mil à ONG Mamas do Amor. Sendo assim, o jogador, que é o destaque do Santos na temporada com 21 gols, está liberado para enfrentar o Vasco neste próximo domingo, em São Januário, em jogo adiado da terceira rodada do turno do Campeonato Brasileiro.

Sua presença, no entanto, ainda é incerta. Marinho tem reclamado de dores musculares por causa da pesada sequência de partidas. Mais cedo, a diretoria do Peixe já tinha desistido de entrar com um pedido de efeito suspensivo para ter o atacante diante do Gigante da Colina.