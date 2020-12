Marivaldo Divulgação/Sport

Recife - Vencedor do prêmio Fifa Fan Award, que premia a melhor história de amor de um torcedor por um clube, o pernambucano Marivaldo recebeu mais um prêmio. O Sport Recife, time do ilustre torcedor, premiou o apaixonado com o prêmio de sócio ouro.

Com o status de sócio ouro, o ilustre torcedor terá gratuidade total nos ingressos para acompanhar o Sport na Ilha do Retiro ou em jogos em que a equipe for mandante. Além disso, Marivaldo também ganhará as três camisas oficiais da temporada em todos os anos.



Confira o anúncio:

Marivaldo é o mais novo Sócio Ouro do Leão! O torcedor agora faz parte da categoria que garante as três camisas oficiais do ano. Associe-se e tenha esses e outros benefícios: https://t.co/HEvY21hyLu! #ÉPeloSport pic.twitter.com/4LUwnyNoZI

A história de Marivaldo emocionou o país inteiro. Torcedor fanático do Sport Recife, ele tinha que andar cerca de 60km para comparecer aos jogos do clube por não ter dinheiro para arcar com os custos de seu transporte.