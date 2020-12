Kobe Bryant AFP

21/12/2020

A morte de Kobe Bryant está próxima de completar um ano, mas os problemas em relação ao que deixou financeiramente devem seguir por um bom tempo. Agora, a viúva do ex-jogador do Lakers, que faleceu em um acidente de helicóptero em 26 de janeiro de 2020, viu sua própria mãe entrar com uma ação, exigindo uma compensação financeira por seus supostos anos cuidando das filhas do casal.

Pelo suposto trabalho que teria feito, Sofia Urbieta Lain, a mãe de Vanessa está cobrando 96 dólares por hora. Além disso, alega que trabalhou 12 horas por dia durante 18 anos para cuidar de seus netos. Em números gerais, o valor chegaria a mais de 7,5 milhões de dólares, o que daria algo em torno de R$ 36 milhões (na cotação atual).

No texto da ação, a mãe de Vanessa garante que as promessas de Kobe Bryant foram quebradas desde que ele morreu e Vanessa fez os movimentos cabíveis para anular e cancelar tudo o que o atleta prometeu. "Ele prometeu cuidar de mim para o resto da minha vida", afirma ela, que exige compensação financeira pelo trabalho de assistente de babá.

Em resposta, sua filha aponta que o que a mãe esta fazendo é extorsão.

"Minha mãe continua procurando maneiras para extorquir financeiramente nossa família. Eu a apoiei por quase 20 anos e ela nunca foi minha assistente pessoal ou de Kobe ou babá. Sempre fui uma dona de casa, e meu marido e eu éramos quem cuidávamos das nossas filhas em tempo integral. Na verdade, ela só ocasionalmente cuidava de minhas filhas mais velhas quando elas eram pequenas", apontou.