Maracanã é o palco da final da Libertadores em janeiro Luciano Belford/Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 23/12/2020 11:52

Rio - Por conta da final da Libertadores, programada para o dia 30 de janeiro, Flamengo e Fluminense podem perder o Maracanã em partidas do Campeonato Brasileiro. A Conmebol entrou em contato com a administração do estádio, que deve ceder o palco a partir do dia 11 de janeiro. Com isso, o Rubro-Negro será afetado no duelo contra o Palmeiras, enquanto, o Tricolor não poderá jogar no estádio contra Sport, Botafogo e Goiás.



Mesmo só no final de janeiro, a final exige preparação pela Conmebol, e por isso, o pedido da entidade de ter o Maracanã quase três semanas antes. De acordo com o 'Ge.com', tanto a administração do estádio, quanto a CBF já sabiam dessa necessidade da entidade sul-americana. A data de entrega ainda não está definida e por isso, o Flamengo aguarda um posicionamento definitivo para se pronunciar.



Já o Fluminense, mais afetado, podendo perder até três mandos no Maracanã, já está ciente da possibilidade, mas acredita que pode manter o duelo contra o Goiás no estádio, um dia depois da final. A CBF espera a posição da Conmebol o quanto antes para detalhar as rodadas afetas, como dia, horário e novo local.