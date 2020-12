Péricles Bassols Ag. Palmeiras/Divulgação

Por O Dia

Publicado 23/12/2020 19:07 | Atualizado 23/12/2020 19:09

Rio - O comentarista de arbitragem Péricles Bassols está de saída do Esporte Interativo. O ex-árbitro deixará o canal para para retomar a carreira atuando no VAR. Em entrevista ao "UOL", ele explicou os motivos que o levaram a tomar a decisão.

"A notícia da criação do quadro de VAR Internacional, anunciada há dois meses pela FIFA, somada a recente notícia de que os árbitros brasileiros podem ir até 55 anos, me fez tomar a decisão de tentar realizar sonhos e coisas possíveis enquanto estiver como árbitro", disse Bassols.

"A decisão de voltar ao meio da arbitragem foi muito difícil por vários motivos. Já estava adaptado a São Paulo, muito integrado e muito apaixonado pela função de comentarista na Turner, onde aprendi muito e fiz grandes amigos. Mas a possibilidade de realizar alguns sonhos, de voltar a um meio que tanto amo, saber que ia ser bem recebido nesse meio, me encorajaram na perspectiva de voltar e trilhar uma grande carreira no tempo que resta, buscando ainda ser melhor do que eu fui enquanto árbitro", completou.

Antes de deixar o EI, Bassols participará das transmissões do Brasileirão do canal no próximo domingo. Ele estava na emissora desde maio de 2019.