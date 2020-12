Vinicius Junior JAVIER SORIANO / AFP

Publicado 24/12/2020 10:50

Rio - O Arsenal está interessado no atacante Vinícius Júnior. Segundo o jornal "The Sun", o clube inglês possui um planejamento para negociar o empréstimo do brasileiro com o Real Madrid já para janeiro.

De acordo com o veículo, a chegada de Vinícius é um desejo do técnico Mikel Arteta. O atacante entrou na lista após o começo ruim de temporada da equipe inglesa e chegaria para reforçar o setor ofensivo, um dos piores da Premier League, com 12 gols em 14 jogos.

No ano passado, os Gunners já haviam demonstrado interesse em Vinícius Júnior. Na época, o atleta agradava bastante ao então técnico Unai Emery, mas a negociação não avançou.