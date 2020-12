Victor Sá chegou ao Wolfsburg em 2019 Divulgação

Rio - Na última quarta-feira, o Wolfsburg enfrentou o Sandhausen, em partida válida pela segunda fase da Copa da Alemanha. Os Lobos venceram com facilidade, 4 a 0. Um dos destaques da partida foi o brasileiro Victor Sá, que marcou um gol e deu assistência para mais um. Victor foi um dos atletas do Wolfsburg que foi infectado pelo coronavírus. Após se recuperar, o atacante sofreu uma lesão muscular, o que o deixou um certo período fora de combate.



“Muito feliz em voltar a fazer gol. Depois de me recuperar de uma lesão no adutor, demorei um pouco pra voltar, também tive o período de recuperação do COVID-19. Mas estou muito feliz de poder voltar a jogar os 90 minutos, e também por ajudar a minha equipe a se classificar na competição”, disse.



Na Copa da Alemanha, Victor Sá é o vice-artilheiro da competição com três gols, e principal goleador da sua equipe. O futebol na Alemanha terá uma pausa e voltará apenas em 2021. Victor comemorou esse período de descanso e espera que a segunda metade da temporada seja ainda melhor.



“As expectativas são as melhores. Agora teremos um período de 10 dias sem jogos. Estamos em quarto na Bundesliga, conseguimos essa classificação para as oitavas de finais da Copa da Alemanha. Agora é descansar um pouco, aproveitar esse tempo com a família. Que o próximo ano seja muito abençoado pra nós todos”, completou.