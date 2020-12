Diego Alves foi quem mais tomou gols de Messi com a camisa do Barcelona Divulgação

Por O Dia

Rio - A Budweiser, cervejaria parceira do argentino Lionel Messi, anunciou uma ação nesta quinta-feira que deu o que falar. Após o craque chegar a 644 gols com a camisa do Barcelona, superando a marca de Pelé no Santos, a empresa decidiu presentear com cervejas os goleiros que foram vazados pelo camisa 10 ao longo de sua carreira.

Buffon tomou os gols 514 e 515 de Messi pelo Barcelona Reprodução As cervejas possuem um rótulo especial com uma imagem de Messi e o número do gol marcado. O goleiro Buffon, por exemplo, recebeu as garrafas 514 e 515, que se referem aos gols marcados pelo craque no jogo entre Juventus e Barcelona, na Liga dos Campeões de 2017/2018.

Diego Alves, do Flamengo, foi o goleiro mais vazado por Messi, com 21 gols em 17 jogos. Confira os primeiros do ranking:

Diego Alves - 21 gols sofridos em 17 jogos

Iraizoz - 18 gols sofridos em 27 jogos

Andrés Fernández - 17 gols sofridos em 9 jogos

Casillas - 17 gols sofridos em 25 jogos

Diego López - 14 gols sofridos em 22 jogos