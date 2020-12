Erling Haaland Getty Images

Por Lance

Rio - Clube que mais gastou na última janela de transferências, o Chelsea parece não estar satisfeito. E, de acordo com a imprensa britânica, o time de Londres já tem os dois próximos alvos para incorporar o elenco de Frank Lampard: Erling Haaland, do Borussia Dortmund e Declan Rice, do West Ham.

Segundo a emissora "Sky Sports", no entanto, antes dos Blues pensarem em investir em novos atletas, uma lista de jogadores deverá deixar o Stamford Bridge, com todos na lista de transferências já a partir de janeiro. São eles: Rüdiger, Christensen, Jorginho, Marcos Alonso, Barkley, Drinkwater e Moses.



Com as vendas desses atletas, somadas ao dinheiro que entrará em caixa, o clube pensará em investir em Haaland e Rice. Enquanto os alemães não pensam em se desfazer de seu principal artilheiro, que também é alvo do Manchester City, o West Ham já definiu a pedida pelo volante: 85 milhões de euros (R$ 536 milhões).