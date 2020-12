Rodrygo comemora o gol marcado (Foto: AFP)

Por Lance

Publicado 25/12/2020 15:01

Madri - Problemas para Zidane no Real Madrid. Nesta sexta-feira, o clube espanhol divulgou que o atacante Rodrygo sofreu uma lesão muscular no bíceps femoral da coxa direita e o diagnóstico é considerado grave, apesar de o clube não estimar tempo de volta.

Segundo a imprensa espanhola, o jogador não voltará aos gramados nem tão cedo. O jornal "As", de Madri, disse que o atleta será desfalque para o atual campeão espanhol por três meses. Desta forma, o jogador está descartado para os duelos com a Atalanta, nas oitavas de final da Champions League.



Rodrygo se machucou na última quarta-feira, na vitória do Real Madrid por 2 a 0 sobre o Granada. O ex-Santos começou a partida como titular, mas saiu por volta dos 35 minutos após sentir a lesão. Com muitas dores, o brasileiro saiu de campo chorando sendo carregado pela maca.