Publicado 25/12/2020 13:30

França - Passando o período das festas de fim de ano no Brasil por conta da paralisação do Campeonato Francês, o meio-campista Lucas Paquetá, do Lyon, anunciou que será pai mais uma vez. Em postagem feita nas redes sociais, o jogador revelado no Flamengo afirmou que sua esposa, Maria Eduarda, está grávida do segundo filho do casal.



Vivendo bom momento com a camisa do Lyon, da França, e um dos principais nomes da equipe de Rudi Garcia atualmente, o jogador é pai de Benício, que atualmente está com oito meses de idade.





