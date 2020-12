Bittencourt fez duras críticas a jogo ao lado de hospital de campanha Cléber Mendes

Por O Dia

Rio - O Fluminense fechou o ano com os salários em dia, mas dois processos milionários foram acionados contra o clube nesta semana.

Segundo informações do portal “Esporte News Mundo”, responsáveis pelas negociações envolvendo Richarlison e Gerson enquanto estavam nas Laranjeiras, as empresas Bertolucci e LDB Sports Assessorias e Propagandas Esportivas levaram os casos que há anos tramitavam administrativamente desde 2017 para a Justiça comum.Os valores somados e atualizados no fim de 2018, chegam a R$ 7,2 milhões.

Ainda de acordo com o site, o Tricolor ainda não pagou os valores e devido isso, as empresas promoveram “Representação Administrativa perante a Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), órgão judicante associativo interno da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), ao qual as partes se submetem por serem jurisdicionadas da CBF, que tem por objeto resolver litígios que envolvam o futebol nacional”.

Em relação a Richarlison, as empresas foram responsáveis na transferência do jogador, que atuava no América-MG, em 2016. R$ 1,95 milhão deveria ter sido pago pelo clube por comissão, no entanto não foi efetuado. Desta forma com correção monetária, a dívida Tricolor sentenciada pela CNRD, chega a R$ 2,45 milhões.

Já no caso do jogador Gerson, as empresas prestaram serviços pra o Fluminense, quando o atleta se transferiu para Roma, da Itália. Originalmente, R$ 3,5 milhões deveriam deixaram de ter sido pago pelos cariocas a título de comissão. Com a correção monetária, o montante da dívida do Tricolor, já sentenciada pela CNRD, chega a R$ 4,7 milhões.