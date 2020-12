Zlatan Ibrahimovic em ação pelo Milan AFP

Por O Dia

Rio - O craque Zlatan Ibrahimovic escalou sua equipe de todos os tempos e colocou Diego Maradona, morto em novembro, como o maior jogador da história. Em entrevista concedida à "Gazzetta dello Sport", o atacante indicou que o argentino era melhor que ele e não se escalou no ataque, deixando a outra vaga para o brasileiro Ronaldo Fenômeno.

"No ataque é fácil: Zidane como meia ofensiva, Ronaldo Fenômeno e Maradona na frente. Ele é o maior de todos os tempos, melhor que eu. Eu poderia treinar esse time, quem sabe. Talvez eu possa me tornar técnico um dia", disse Ibrahimovic.

O time formado pelo craque sueco traz nomes históricos do futebol. No gol, o escolhido foi o italiano Buffon, com quem jogou na Juventus. Na lateral-direita, Maicon, ex-companheiro na Inter de Milão; e na esquerda o seu amigo pessoal, Maxwell. A dupla de zaga é formada por Nesta e Cannavaro.

No meio de campo, Ibrahimovic escolheu Patrick Vieira, Nedved e Xavi, a quem elogiou e aproveitou para alfinetar Guardiola: "Xavi está no meu time. O Barcelona era um time de fenômenos, mas nos primeiros seis meses, por culpa do técnico, não me senti bem", lembrou.