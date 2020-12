Angelina Graovac venceu apenas oito dos 36 jogos que disputou desde 2018 Reprodução/Instagram

Londres - Número 1.171 no ranking da Federação Internacional de Tênis (ITF), a australiana Angelina Graovac, de 19 anos, tem vendido 'nudes' para o site de conteúdo adulto 'Onlyfans' para financiar a própria carreira em Londres. A revelação foi feita pelo jornal inglês 'The Sun'.



Desde a estreia como profissional, em 2018, Gravoac ainda não somou pontos para o ranking da WTA, principal associação do tênis feminino. Em 15 jogos promovidos pela ITF, ela venceu quatro dos 15 disputados e faturou cerca de R$ 14 mil em premiação. Na breve carreira, ela soma oito vitórias em 36 partidas individuais.

Sem patrocinadores, a tenista australiana recorreu ao site de conteúdo adulto, que cobra assinatura mensal ou realiza venda avulsa de nudes, para investir na carreira e entrar no cenário do Grand Slam. Atualmente, mais de 24 milhões de usuários usam o serviço de assinatura da web, que se tornou conhecido como um foco de conteúdo adulto. Com mais de 18 mil seguidores no Instagram, Graovac tem apostado nas redes sociais enquanto não emplaca nas quadras.