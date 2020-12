Diego Costa AFP PHOTO / Janek SKARZYNSKI

Rio - Após pedir por motivos pessoais a rescisão de contrato junto ao Atlético de Madrid, Diego Costa teve o seu pedido atendido pelo clube espanhol nesta terça-feira. O contrato do atleta ia até o fim de junho. A rescisão foi divulgada nas redes sociais da equipe espanhola.

O Atlético agradeceu a sua entrega durante o período em que vestiu a camisa do clube e desejou sorte em sua próxima etapa na carreira. Diego Costa defendeu o Atlético de Madrid num total de 215 jogos e marcou 84 gols em três passagens diferentes. Na atual temporada, no entanto, estava sem espaço, tendo entrado em campo apenas sete vezes (duas como titular). Ele fez dois gols.

De acordo com o jornal "Marca", o Atlético impôs uma multa de € 15 milhões (R$ 96,3 milhões na cotação atual) a Diego Costa caso assine com algum clube que dispute a Liga dos Campeões ou o Campeonato Espanhol. O "As" salientou que o atacante recebeu múltiplas ofertas nos últimos meses e está avaliando qual seria a melhor opção para seu futuro.

O jogador já foi ventilado algumas vezes no Flamengo, porém, no momento atual é bem difícil que o destino de Diego seja o clube carioca. Afinal, o Rubro-Negro conta com Gabigol e Pedro para a sua posição.

Diego Costa conquistou seis títulos pelo Atlético de Madrid: um do Campeonato Espanhol (2013/2014), um da Liga Europa (2017/2018), três da Supercopa da Europa (2010, 2012 e 2018) e um da Copa do Rei (2012/2013).



O atacante sofreu com problemas físicos recentemente e até mesmo com uma trombose venosa, descoberta no mês passado, em meio à pandemia da covid-19. Ele não se incorporou aos trabalhos com o grupo do Atlético de Madrid após o Natal, já que o clube o autorizou a ficar afastado até que a situação fosse resolvida.