Rio Open confirma adiamento e busca nova data no calendário da ATP ainda em 2021 Divulgação

Por O Dia

Publicado 29/12/2020 14:25

Londres - O Rio Open ficou fora do calendário do primeiro trimestre de 2021. A Associação de Tenistas Profissionais (ATP) confirmou nesta terça-feira, em Londres, o planejamento para a próxima temporada, ainda afetada pela pandemia do novo coronavírus. O tradicional Masters 1000 de Indian Wells, na Califórnia, Estados Unidos, realizado em março, foi outro torneio ausente no calendário.

Disputado desde 2014, o Rio Open teve a oitava edição adiada este ano por conta da pandemia de covid-19. Principal torneio de tênis da América do Sul, a competição é o primeiro ATP World Tour 500 do Brasil e integra a lista dos 22 mais importantes do calendário mundial.

Confirmados, os ATPs 250 de Córdoba e Buenos Aires, na Argentina, e de Santiago, no Chile, representarão os sul-americanos no primeiro trimestre. A organização do Rio Open mantém o canal aberto, em parceria com a ATP, para negociar novas datas para sediar a competição ainda 2021. Os ATPs de Delray Beach, nos Estados Unidos, e Antalya, na Turquia marcarão o início da temporada do tênis no dia 5 de janeiro.