Patrick Fabiano marcou oito vezes em uma mesma partida Twitter/Kwait Premier League

Por MH

Publicado 29/12/2020 18:57

O atacante Patrick Fabiano, de 33 anos, registrou no último final de semana o recorde de gols marcados em uma mesma partida de primeira divisão em 2020, segundo dados da Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS, na sigla em inglês). O jogador fez oito gols na vitória de 9 a 1 da sua equipe, o Al Salmiyah, sobre o Al Tadhamon, pela 15ª rodada do Campeonato do Kuwait.

No Brasil, Patrick Fabiano defendeu o CSA, de Alagoas. O feito rendeu ao atacante um prêmio oferecido pela IFFHS como o maior artilheiro da temporada em uma mesma partida. A lista da entidade mostra que o dono do primeiro lugar é o argelino Hacène Lalmas, que marcou 14 vezes no 18 a 0 do Ruisseau sobre o Birtouta, em 1962.