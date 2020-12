Cláudio Winck Divulgação

30/12/2020

Rio - O lateral-direito Cláudio Winck, de 26 anos, revelado pelo Internacional e que defendeu o Vasco neste ano, vive um bom momento no Marítimo de Portugal. O jogador tem sido titular da equipe e deu inclusive uma assistência na vitória do clube português sobre o Rio Ave, no Campeonato Português.

O jogador entrou em campo com a camisa do Marítimo em 11 oportunidades na temporada europeia. A equipe do Marítimo ocupa no momento a oitava colocação no Campeonato Português.

Além de Vasco e Internacional, o jogador também defendeu o Sport, do Recife, e o Hellas Verona, da Itália.