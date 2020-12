Eleito o melhor jogador do mundo da temporada, Lewandowski foi peça-chave no vitorioso ano do Bayern de Munique Reprodução/Instagram

Por O Dia

Munique, Alemanha - Ativo nas redes sociais, Robert Lewandowski não deixou os seguidores 'orfãos' no último dia de 2020. Irreverente, o atacante polonês postou uma foto na cama, muito bem acompanhado pelos troféus que ajudou o do Bayern de Munique a conquistar em 2020. Entre eles, o prêmio 'Fifa The Best', como o melhor jogador do mundo na temporada. Mais uma vez, a postagem viralizou entre os mais de 20 milhões de seguidores do camisa 9.

"Acordei assim (versão atualizada)", postou o atacante, fazendo alusão à foto similar postada com após a conquista da Liga dos Campeões, com a 'Orelhuda' ao seu lado na cama.

Soberano na Europa, o Bayern de Munique conquistou todos os títulos que disputou em 2020: Liga dos Campeões, Campeonato Alemão, Copa da Alemanha, Supercopas da Alemanha e da Europa. Em meio ao caótico ano marcado pela pandemia do novo coronavírus, os Bávaros têm o domínio comprovado pelo aproveitamento de 91%, com 42 vitórias, cinco empates e apenas uma derrota em 48 jogos.

Iluminado, Lewandowski teve um desempenho avassalador, com mais gols do que jogos disputados em 2020: 55 marcados em 47 partidas. Como consequência, empilhou prêmios individuais como artilheiro, com 34 gols, e melhor jogador eleito da Bundesliga, goleador, com 15 gols, e atacante da seleção da Champions, craque do ano pela Uefa, além do 'Fifa The Best'.