Por O Dia

Publicado 05/01/2021 15:50

Rio - Confirmada para o Maracanã no próximo dia 30, a final da Libertadores por pouco não mudou de ares. De acordo com informações do portal "UOL", o alto custo do estádio do Rio fez com que a Conmebol cogitasse mudar o local da decisão da principal competição de clubes da América do Sul.

O agravamento da crise financeira por conta da pandemia também seria um dos fatores que fizeram a entidade considerar uma alteração. A cidade de Assunção, no Paraguai, próxima a sede da Conembol foi cogitada como a possível nova sede.

Outro fator que contribuiu para que a ideia fosse alimentava foi a ausência de público da decisão. Muitos representantes da Conmebol entendiam que mobilizar pessoal e preparar o estádio com capacidade para quase 80 mil pessoas demanda trabalho e custos maiores.



No entanto, após uma discussão na entidade que durou até o último mês, a Conmebol decidiu manter a partida no Maracanã. As alterações nas últimas duas finais, (em 2018, o jogo de volta entre Boca e River foi para Madrid após episódios de violência em Buenos Aires; em 2019, a final saiu de Santiago para Lima por protestos no Chile) e um possível desgaste com a retirada do jogo do Brasil acabaram pesando.

O presidente da entidade, Alejandro Domínguez, não escondeu a chateação por não trocar a sede e ainda "perder" o Maracanã para uma futura possibilidade.