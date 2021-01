Neymar, que se recupera de uma lesão no tornozelo, será desfalque pelo quarto jogo seguido do PSG AFP

Por O Dia

Publicado 05/01/2021 18:19

Rio - O Paris Saint Germain informou que Neymar está fora da partida, de quarta-feira, contra o Saint-Étienne, fora de casa, pelo Campeonato Francês. O confronto marca a estreia do técnico Mauricio Pochettino no comando da equipe.

Publicidade

O camisa 10 ainda não treinou com seus companheiros. Ele ainda se recupera de uma lesão no tornozelo esquerdo, sofrida no dia 13 de dezembro, após uma entrada dura do seu compatriota Thiago Mendes.



A expectativa é que Neymar volte neste sábado, no duelo contra o Brest, também pelo Campeonato Francês. O jogador está na França, desde o último fim de semana, quando voltou do Brasil de férias.