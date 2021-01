Neto Reprodução

Por O Dia

Publicado 05/01/2021 17:25

Rio - Para o apresentador e comentarista Neto, o Campeonato Brasileiro tem mais importância que a Libertadores. Em um debate sobre os baixos números de títulos continentais de Corinthians e Palmeiras, o ex-jogador destacou a importância do campeonato nacional sobre o sul-americano.

Publicidade

Durante o programa "Baita Amigos", da última segunda-feira, Neto disse que é "uma vergonha o Corinthians e o Palmeiras terem só uma Libertadores".



"Uma vergonha o Corinthians e o Palmeiras terem uma Libertadores só. (...) Se você colocar nos últimos dez anos, é muito pouco. É muito pouco para aquilo que se pensa da Libertadores. Por sinal, a Copa do Brasil dá muito mais dinheiro que a Libertadores", disse Neto.

Publicidade

"Eu, por exemplo, queria que o Corinthians fosse campeão brasileiro do que da Libertadores. Eu acho que o Campeonato Brasileiro é muito mais importante que a Libertadores, mas fica essa grandeza de Libertadores. Quem for campeão da Copa do Brasil, para mim, é muito mais importante que da Libertadores", completou.

O Palmeiras encara nesta terça-feira o River Plate, pela semifinal da Libertadores, às 21h30. O Alviverde vai em busca do seu segundo título da competição.